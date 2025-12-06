Украинские беспилотники вновь атаковали НПЗ в Рязани

Украина в ночь на субботу нанесла очередной удар дронами по территории России. Одной из целей вновь стал нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Ночью жители города и области сообщали о взрывах. Рязанский губернатор пишет, что в результате атаки дронов возникли пожары, пострадавших нет.

Рязанский НПЗ с проектной мощностью больше 17 миллионов тонн нефти в год входит в перечень крупнейших нефтеперабатывающих предприятий России. Он производит бензин, дизельное и реактивное топливо. Кроме того, завод производит в среднем 840 тысяч тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил российской армии.

По данным телеграм-канала ASTRA, с начала 2025 года это по меньшей мере девятая атака на Рязанский НПЗ.

Минобороны России отчиталось о 116 сбитых или перехваченных украинских беспилотниках. Большинство – над Рязанской областью (29). Более 20 дронов в каждом отдельном случае атаковали Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в телеграме о "разрушениях в ряде муниципалитетов". "При падении обломков повреждена линия электропередач", – добавил он.

По данным ASTRA, по меньшей мере один украинский беспилотник атаковал нефтебазу "Альфаойл" в Урюпинске Волгоградской области.