Украинские дроны атаковали НПЗ и химический завод в России

Украинские дроны в ночь на 29 октября атаковали два НПЗ и химический завод в России. Под ударом оказались предприятия в республике Марий Эл, Ульяновской области и Ставропольском крае.

В Марий Эл очевидцы сообщают о сильном пожаре в посёлке городского типа Оршанка на севере республики. Там расположен Марийский НПЗ.

В Ульяновской области дроны атаковали НПЗ в рабочем посёлке Новоспасское на юге региона. Местные власти заявляют, что атака была предотвращена, а жертв и разрушений нет, тем не менее на место отправлен заместитель губернатора Владимир Разумков для координации работы оперативных служб, передаёт Mosaica.ru.

В Будённовске Ставропольского края атакован градообразующий химический завод "Ставролен", производитель полиэтилена, полипропилена и ряда промышленных химикатов.

Минобороны России заявило, что военные перехватили 100 украинских беспилотников, в том числе 6 — в московском регионе. Сколько дронов не было перехвачено — не уточняется.