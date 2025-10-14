МЭА прогнозирует снижение объёмов переработки нефти в РФ до лета

Удары украинских беспилотников по объектам в России приведут к снижению объёмов переработки нефти на российских НПЗ как минимум до середины 2026 года. Об этом говорится в последнем отчёте Международного энергетического агентства, о котором во вторник пишет Bloomberg.

Киев усиливает атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, включая нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и морские терминалы, стремясь сократить доходы Кремля в этой сфере и ограничить его возможности по поставкам топлива на передовую, отмечается в публикации.

С начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам, причём дальность атак увеличивалась. Это привело к дефициту бензина в ряде регионов, включая аннексированный Крым, что вынудило Кремль ввести ограничения на экспорт топлива до конца года, пишет Bloomberg.

В отчёте МЭА говорится, что "всё более масштабная украинская кампания с использованием дронов против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры" привела к сокращению переработки сырой нефти в стране примерно на 500 тысяч баррелей в день.

"Ранее мы предполагали нормализацию в нефтеперерабатывающей отрасли к концу года, но теперь придерживаемся более осторожного прогноза", - отмечается в анализе базирующегося в Париже агентства. Сейчас МЭА прогнозирует, что объём переработки нефти в России составит чуть менее 5 миллионов баррелей в сутки до июня 2026 года, а затем восстановится до 5,4 миллиона баррелей. Прогноз может быть пересмотрен по мере поступления дополнительной информации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ранее в октябре удары по энергообъектам в России, заявил, что россияне должны ощущать цену продолжения войны. "Русские не понимают цену всех этих блэкаутов, всех вызовов, которые испытывают граждане Украины и проходят во времена этой войны. Украина не убивает гражданских людей. Но они должны понимать цену этого", - сказал Зеленский.

Российские военные регулярно наносят удары по объектам энергетики в Украине с использованием ракет и боевых дронов.

