Украинские СМИ сообщили об атаке СБУ на танкер в Чёрном море

Украинские морские дроны поразили в Чёрном море нефтяной танкер Dashan, относящийся к "теневому флоту" России. Об этом сообщают "Украинская правда" и "Укринформ" со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.

Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала Новороссийск. Оно шло максимальным ходом с выключенным транспондером, утверждается в публикациях.

"В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя", – цитирует "Украинская правда" слова своего источника. Опубликовано также видео предполагаемого нападения.

По данным украинских активистов, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

Близкий к Минобороны России телеграм-канал "Рыбарь" тоже сообщил об ударе по танкеру, утверждая при этом что оно ходит под флагом Гамбии.

"Около двух часов назад украинскими безэкипажными катерами было атаковано новое гражданское судно. Тремя БЭКами поражен танкер "Дашан" под флагом Гамбии. Судно находится под санкциями как часть так называемого российского теневого флота", – говорится в сообщении телеграм-канала.

"Рыбарь" пишет, что степень повреждения пока неясна, а во время нападения на танкер "в воздухе на западе Черного моря действовал британский самолет-разведчик".

Официальных комментариев по поводу нападения на танкер в Чёрном море пока не поступало.

Dashan – уже четвертое гражданское судно, атакованное Украиной за последние две недели. 28 ноября морские дроны поразили танкеры Kairos и Virat у побережья Турции.

2 декабря Минтранс Турции заявил об атаке на ещё один российский танкер – Mersin – в Чёрном море. Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил удары по танкерам. "Мы не можем оправдать эти атаки ни при каких обстоятельствах", – заявил он.

