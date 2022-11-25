Городской совет Лейпцига проголосовал за переименование улицы, на которой расположено российское консульство. Ей дали имя 96-летнего Бориса Романченко, жителя Харькова, погибшего после обстрела города российскими военными.

Романченко пережил Холокост, он был узником четырёх нацистских концлагерей. Он был вице-президентом Международного комитета бывших узников Бухенвальд-Дора от Украины. О его гибели стало известно 21 марта. В его квартиру попал снаряд, сообщали украинские СМИ.

За переименование улицы Турмгутштрассе в начале ноября проголосовали 33 человека, в том числе мэр Лейпцига Буркхард Юнг. 17 человек проголосовали против, трое воздержались. Теперь улица называется Борис-Романченко-штрассе.

В мае улицу предлагали переименовать в Зеленскийштрассе, тогда городской совет отклонил это решение, сославшись на то, что улицы в Лейпциге можно называть в честь людей, которые умерли как минимум пять лет назад, передаёт MRD.