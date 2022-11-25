Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Улицу с российским консульством в Лейпциге переименовали в честь убитого при обстрелах украинца

Борис Романченко

Городской совет Лейпцига проголосовал за переименование улицы, на которой расположено российское консульство. Ей дали имя 96-летнего Бориса Романченко, жителя Харькова, погибшего после обстрела города российскими военными.

Романченко пережил Холокост, он был узником четырёх нацистских концлагерей. Он был вице-президентом Международного комитета бывших узников Бухенвальд-Дора от Украины. О его гибели стало известно 21 марта. В его квартиру попал снаряд, сообщали украинские СМИ.

За переименование улицы Турмгутштрассе в начале ноября проголосовали 33 человека, в том числе мэр Лейпцига Буркхард Юнг. 17 человек проголосовали против, трое воздержались. Теперь улица называется Борис-Романченко-штрассе.

В мае улицу предлагали переименовать в Зеленскийштрассе, тогда городской совет отклонил это решение, сославшись на то, что улицы в Лейпциге можно называть в честь людей, которые умерли как минимум пять лет назад, передаёт MRD.

  • В российской миссии в Германии решение лейпцигского Городского совета назвали "недружественным шагом", — передаёт RT. Москва пообещала дать на него "соответствующий ответ".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG