Умер бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис

Бывший госсекретарь России, бывший первый заместитель главы правительства и депутат Госдумы двух созывов Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни. В начале 1990-х годов он был одним из ближайших соратников президента России Бориса Ельцина и участвовал в подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.

Бурбулис преподавал марксизм-ленинизм и диалектический материализм в Свердловске, в начале перестройки был одним из основателей городского политического дискуссионного клуба. В 1989 году был избран народным депутатом СССР, в Москве сблизился с бывшим председателем свердовского обкома КПСС Ельциным, занял должность главы его избирательного штаба на выборах президента РСФСР.

После победы Ельцина президент пятым указом назначил Бурбулиса на учреждённую должность государственного секретаря, он был единственным человеком, занимавшим эту должность. Государственный совет фактически копировал советское политбюро ЦК КПСС и должен был определять политику страны. Его возглавлял Борис Ельцин, но Бурбулис, согласно многочисленным воспоминаниям, занимался большей части организационной работы и принимал многие ключевые решения.

В частности, он предложил пригласить молодых экономистов, предлагающих рыночные реформы, в состав руководства страны и убедил Ельцина возглавить правительство, ответственного за реформы. После формирования первого состава правительства Бурбулис был его первым заместителем и фактически руководя работой кабинета.

"Все вопросы с президентом министры решали через Геннадия Эдуардовича, то есть заходили в его кабинет, и, если было нужно, он нажимал кнопку и говорил со мной", - писал в мемуарах Ельцин. Экономический блок правительства возглавлял, по предложению Бурбулиса, возглавил Егор Гайдар.

Позже Бурбулис потерял расположение Ельцина. Он оказался в конфликтных отношениях с парламентом, министрами и окружением Ельцина. Весной 1992 года он стал руководителем группы советников при президенте, а уже зимой, после отставки правительства Гайдара, потерял и этот пост. После этого он дважды избирался в парламент, занимал должность вице-губернатора одного из регионов и был членом Совета Федерации, но положения, которого занимал до этого, не достиг и к заметным решениям допущен не был.

Геннадий Бурбулис неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода. Критиковал аннексию Крыма. Был советником председателей Совета Федерации — Сергея Миронова и Валентины Матвиенко. О времени и месте его похорон не сообщалось.