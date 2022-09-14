Главный редактор самого популярного российского издания, газеты "Комсомольская правда", Владимир Сунгоркин умер на 69 году жизни. Он непрерывно работал в газете с 1985 года, после приватизации долгое время был её владельцем, и позиционировал её как любимое издание президента России Владимира Путина.

Сунгоркин родился в Хабаровске, учился на журналиста, карьеру начал в 70-е годы, с освещения строительства Байкало-Амурской магистрали для "Комсомольской правды". Работал в газете "Советская Россия", в 1985 перешёл в "Комсомолку" уже в качестве сотрудника московской редакции.

После распада СССР стал владельцем издания и превратил его в один из первых в России таблоидов. Газета была одной из самых тиражных в мире, на пике заявлялось о распространении больше 35 миллионов экземпляров в день. Кроме "Комсомольской правды" медиаменеджер владел газетой "Советский спорт" и жёлтой "Экспресс-газетой".

Сунгоркин создал радиостанцию "Комосольская правда" и пытался запустить телеканал. Траты на последний оказались неудачными, и в 2017 году он продал свой холдинг близкому к Кремлю миллиардеру Григорию Берёзкину.

При президентстве Владимира Путина "Комсомольская правда" почти всегда поддерживала курс Кремля, позволяя себе критиковать только отдельных чиновников. Сайт газеты — самый посещаемый из частных СМИ в России, его, по данным Liveinternet, посещают в месяц 65 миллионов пользователей. Журналист был награждён орденом За заслуги перед Отечеством, орденом знак почёта и другими государственными и ведомственными наградами.

В апреле Евросоюз включил его в санкционные списки, назвав одним из главных действующих лиц в российской пропаганде.