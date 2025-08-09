Умер командир корабля "Аполлон-13" Джим Ловелл

Американский астронавт Джим Ловелл, командир легендарной миссии "Аполлон-13", скончался на 98-м году жизни, сообщило NASA. Экспедиция к Луне в апреле 1970 года была прервана после взрыва кислородного бака, однако благодаря слаженным действиям экипажа и специалистов Центра управления полётами повреждённый корабль удалось благополучно вернуть на Землю. Эта история, получившая прозвище "успешная неудача", легла в основу голливудского фильма «Аполлон-13».

Вместе с коллегами Джеком Свайгертом и Фредом Хайзом Ловелл провёл трое с половиной суток в тесных, промёрзших отсеках космического крабля, испытывая нехватку воды и пищи. Астронавтам пришлось на ходу принимать решения, чтобы избавиться от опасного накопления углекислого газа и сэкономить энергию на обратный путь. Их возвращение 17 апреля 1970 года стало событием мирового масштаба.

Роль Ловелла в фильме Рона Ховарда "Аполлон-13" исполнил Том Хэнкс. В пятницу актёр почтил память астронавта, написав: "Есть люди, которые дерзают, мечтают и ведут других туда, куда мы сами бы не пошли. Ловелл был именно таким человеком. Его полёты были не ради богатства или славы, а потому что такие испытания питают сам смысл жизни".

Ловелл совершил четыре космических полёта, в том числе участвовал в миссии "Аполлон-8" — первом в истории облёте Луны космическим кораблём с экипажем. Карьеру астронавта он завершил в 1973 году.