Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

В Москве в возрасте 94 лет умер известный советский и российский журналист-международник Всеволод Овчинников. Об этом сообщил ТАСС главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин. О причинах смерти он не сказал.

Овчинников во времена СССР почти 40 лет проработал в издававшейся ЦК КПСС газете "Правда", считавшейся главным советским печатным изданием. Он был собственным корреспондентом газеты в Китае, Японии, Великобритании, эта должность была номенклатурной и фактически означала причастность к наиболее влиятельному уровню советской пропаганды. В 1950-е годы первым из советских журналистов посетил занятый войсками КНР Тибет.

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Широкую известность он приобрёл как автор ряда книг о Японии, её культуре, традициях и современности ("Ветка сакуры", "Пятнадцатый камень сада Реандзи"), а также об Англии. Был ведущим программы "Международная панорама" на Центральном телевидении.

После распада СССР работал в китайском агентстве "Синьхуа", а затем был корреспондентом "Российской газеты" в Китае и обозревателем в Москве. Обладатель советских и российских наград и японского ордена Восходящего солнца.