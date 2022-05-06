"Я уверен в наших ребятах из ВСУ". Разговор с Виталием Кимом

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу "Настоящее Время". В нем политик рассказал, как его пытались найти российские военные. Объяснил, почему он не боится подкрепления из Крыма и как обстоят дела с посевной. А также рассказал, откуда взялась прославившая его в соцсетях фраза "Добрый вечер! Мы из Украины".

– Вы когда-нибудь думали, что станете одним из самых известных людей в Украине?

– Я не планировал. Не было это целью. Мне комфортно и спокойно, когда обо мне знает моя семья, мои друзья, коллеги по работе. Сам по себе я спокойный. Не могу сказать, что неэмоциональный. Эмоциональный. Но больше это относится к отдыху, чем к работе. В работе все должно быть спокойно, взвешенно.

–​ Ваша коронная фраза "Добрый вечер, мы из Украины", откуда она?

– Боец один рассказал. Мне показалось, что это правильное настроение.

–​ За эти два месяца были моменты, когда вы думали, что все – все пропало?

– Нет. Все только начинается. Было страшно, когда все это случилось. Но больше думали, что мы с этим будем делать и как будем противостоять, чем о последствиях.

–​ К вам приходили российские военные, предлагали сотрудничать?

– Они звонили и пытались выйти на связь через посредников.

–​ Сейчас много говорят о наступлении на южном направлении, на Николаевском. Вы верите в возможность такого наступления?

– Перемещение сил определенное есть, но угрозы в ближайшей перспективе я не вижу. Все будет зависеть от ситуации на востоке. Но я уверен в наших ребятах из ВСУ.

–​ Вы верите в эти даты: до девятого мая, после девятого мая?

– С точки зрения физической возможности перемещения добраться сюда, собрать силы, восстановить боеспособность их группировок в Крыму, либо переброс войск откуда-либо. До пятнадцатого мая не успеют. Если сравнивать с Донбассом, то вообще у нас тишина. Если с Одессой или с другими городами, то очень громко и часто. Ежедневные обстрелы. Так и живем.

– Вы ожидаете, что к силам РФ может подойти серьезное подкрепление из Крыма?

– Так они там и так формируют. Они пытаются замазать в крови крымчан и "ЛДНР", пытаются ими призыв формировать. Отправлять украинцев убивать украинцев. Настроения в Крыму своеобразные. Они говорят: "Да мы все понимаем, но воевать против Украины не хотим".

Они не хотят трогать центральную Россию и южную Россию. Пытаются везти откуда-то из Сибири, где нет телевизоров, интернета, в шапках-ушанках. Минимум 25–30% отказываются даже заходить на украинскую территорию. Они готовы приехать, потусить около Крыма. А воевать и умирать никто не хочет. Им тут комфортно. Они в окопе, в говне готовы сидеть долго.



– Реальна ли угроза со стороны Приднестровья для Николаева?

– Мы готовы защищаться со всех сторон по команде военных. Думаю, они справятся с поставленными задачами. Но, по-моему, должна подключиться Молдова, Европа. Этот конфликт специально раздувается, чтобы сместить акценты новостные, чтобы отвлечь внимание от военных преступлений, которые россияне совершили в Украине.

–​ Как идет посевная? Вы общаетесь с фермерами?

– Каждый для себя принимает решение: сеять или нет. Риски намного выше, чем в обычной жизни. Большая часть фермеров решила сеять.

–​ Как работают порты?

– Порты закрыты, охраняются, люди не работают.

–​ Насколько это большие убытки для области?

– Это 80% от абсолютной выручки нашего региона.

–​ Вы поддерживаете связь с Херсоном?

– Связь поддерживаем. У нас в регионе находится губернатор Херсонской области со всей своей командой. Он работает с освобожденными селами, с разминированием, с переселенцами. Мы не только поддерживаем, мы работаем над тем, чтобы вернуть Херсонскую область под контроль Украины.

–​ Верите ли вы в перемирие с Россией?

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сказал, что закончится капитуляцией РФ. Любая война заканчивается рано или поздно. Поэтому все зависит от условий перемирия. Президент говорит, что мы не готовы идти на компромиссы по поводу наших территорий и наших людей. Я с ним полностью согласен.



–​ Завершая интервью, давайте сыграем в ассоциации? Называйте первое, что приходит в голову. Я начинаю: Чернобаевка.

– Идиоты.

–​ Независимость.

– Украина.

–​ Николаев.

– Герой.

–​ Херсон.

– Герой.

–​ Москва.

– Утонула!

–​ Ким.

– Красавчик (смеется).