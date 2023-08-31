Умиротворение и раздоры. Яков Кротов – о ватиканской логике

25 августа Папа римский Франциск провел виртуальную встречу с молодыми римо-католиками России. Молодежь собралась в костеле святой Екатерины в Санкт-Петербурге.

26 августа на официальной сайте римо-католиков России появился краткий репортаж о встрече, где цитировались и такие слова Франциска I:

"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперёд с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами".

Текст был прочтен, в числе прочих, украинцами и вызвал бурю возмущения.

Папа, безусловно, не призывал к геноциду украинцев и не звучал в унисон с Путиным

Стоит заметить, что Папа сперва прочел речь на испанском, своем родном языке, а на вопросы отвечал по-итальянски. Он не произносил слов "матушка", "россияне", он сказал “rossi”, "grande madre Russia".

Ярче всего высказался спикер украинского президента Михаил Подоляк:

"Если оценить фразы Папы непредвзято, то мы увидим, что они являются безоговорочным поощрением агрессивного империализма, аплодисментами кровавой идее "русского мира", подразумевающей жестокое уничтожение свобод и образа жизни других людей. Франциск поощряет человеконенавистническую идеологию Путина, его склонность к геноциду. … Похоже, что Папа вновь стал инструментом российской пропаганды. Именно опираясь на триаду Петра-Екатерины-Сталина, российская армия приходит убивать украинцев. Папа превозносит их, а Путин использует их, чтобы уничтожить нашу идентичность".

Спикер самого Папы Маттео Бруни возразил:

"Папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии, и, безусловно, он не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды".

ТАСС радостно сообщает о том, как довольны в Москве:

"Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии великой России, они звучат в унисон с позицией российского государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков".

Песков добавил, что "наследие" России "гораздо более давнее", чем времена Петра I – напоминание о том, что Владимир Владимирович рассматривает себя прямым наследником Владимира Святославича.

Истина не лежит посередине, она совершенно в другой стороне. Папа, безусловно, не призывал к геноциду украинцев и не звучал в унисон с Путиным. Бруни совершенно верно заметил, что Бергольо хотел "ободрить молодых людей", но только не сказал, с чего вдруг понадобилось ободрение.

С 1 по 6 августа в Португалии проходил традиционный слет католической молодежи всего мира – за исключением католиков России. На той встрече Папа отдельно встретился с 15 украинцами во главе с Денисом Колядой, консультантом по диалогу с религиозными организациями при правительстве Украины. Надо понимать, что в Украине не очень много римо-католиков (хотя больше, чем в России). Франциск сказал, что его мысли обращены к "мученице Украине", выразил свое "скорбное и молитвенное единение" с украинцами.

Всего в Лиссабоне было около пятисот украинцев, многие из которых выражали недовольство тем, что Папа не осудил Россию достаточно громко. Священник Роман Демуш заявил, что папа не сказал "ничего", то есть, слова утешения без слов осуждения это ничто. 17-летняя паломница Мария Коваль сказала: "Множество наших людей погибает, и мы никогда не простим их. Я ненавижу Россию за это".

Была в Португалии и делегация из 18 католиков России во главе со священником Маркусом Новотны, сотрудником петербургской католической семинарии. Но они с Папой не встречались. Зато в Петербурге устроили "Всероссийскую встречу молодежи" для римо-католиков, для 400 участников которой и состоялся телемост.

В репортаже о телемосте римско-католического агентства "Фидес" подчеркивалось, что "налицо исторический момент, когда гражданам Российской Федерации очень трудно приехать в Европу".

О, конечно, не всем гражданам России тяжело въехать в ЕС и там жить – например, Иларион Алфеев, многолетний сотрудник патриарха Кирилла, любимый в Ватикане представитель "руссо ортодоссо", спокойно живет в Будапеште, изображает из себя жертву гонений, и когда Папа в разгар войны приезжал в Будапешт, то именно с Алфеевым встретился, и тот ему рассказал, что мирно живут в приходе Московской патриархии люди разных национальностей. Но тому, кто не является агентом Кремля, на Запад приехать в самом деле непросто.

Война противоположна миру тем, что не делает различий между людьми, проповедует коллективную ответственность, бьет наотмашь. Потом, после войны, будут вспоминать русских, которые героически против вторжения протестовали, не одобряли агрессии, но пока война идет – остракизму подвергнуты все "эрефяне".

Папа знает о России не больше среднего европейца: большая, медведи, холодно, Петр Первый, Екатерина Вторая

Так что Папа совершенно правильно, и по-человечески, и по-христиански, и как пастырь, решил подбодрить римо-католиков России (в костеле были люди из полусотни городов). Другое дело, что сделал он это чрезвычайно неумно. Вспомнился его предшественник, который в самом начале понтификата похоронил себя как политика, публично припомнив современным мусульманам гибель Византийской империи.

Объяснить конфуз нетрудно. Папа знает о России не больше среднего европейца: большая, медведи, холодно, Петр Первый, Екатерина Вторая. Хорошо, медведей и мороз не упомянул. Тем не менее, Папа уж наверное знает хотя бы Достоевского, а из римо-католиков – доктора Федора Гааза, настоящего святого, современника Пушкина. Ну вот заменил бы Петра на Федора Михайловича, а Екатерину на Федора Петровича – не было бы конфуза.

На самом деле было бы крайне уместно вспомнить настоятеля храма св. Екатерины священника Константина Будкевича, которого расстреляли в 1923 году назло Западу. Его, как и Федора Глаза, давно просят причислить к лику святых, но вот уже сто лет прошло, а Ватикан тормозит процесс канонизации. Почему – понятно, и вот здесь и находится самый неприятный момент. Умиротворение агрессоров и диктаторов, задабривание палачей якобы для того, чтобы жертв было меньше, – это не просто традиционная политика Ватикана (в отношении России действующая со времен Ивана Грозного). Это традиция во взаимоотношениях всех государств. Христианских, и не очень, и вовсе не христианских. Все тянут до последнего – то есть до войны. А война рано или поздно начинается. Умиротворение и задабривание не срабатывают. Если не начинается войны – Китай не воюет – то начинаются гонения.

Именно сейчас именно Папу яростно критикуют за уступки китайскому правительству. Уступки ради того, чтобы китайских римо-католиков не трогали, но ведь их "трогают", да так, что мало не покажется. В отношении России – мало кто помнит, что Путин начал с гонений именно на римо-католиков, с высылки из России группы духовенства. Ватикан стерпел, но разве стало легче? Так ведь уступки измеряют – те, кто их делает или их одобряет – не тем, стало ли легче, а тем, что "могло быть хуже". Непререкаемый аргумент.

Действительно, хуже всегда может быть, Апокалипсис именно об этом. Но Апокалипсис – и все Евангелие – еще и о том, что быть христианином надо, смотря не на то, что может быть хуже, а "взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия". Это из послания к евреям (Евр 12:2), но к аргентинцам, русским, украинцам это тоже относится. Смотреть выше злобы дня, смотреть на людей не через прицел, не в ужасе и страхе, а смотреть на Бога – и тогда обнаружится путь – узкий, но светлый – не к умиротворению агрессора и не к победе в войне, а к настоящему Божьему миру и к правде.

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода



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