Уралец получил 2 года колонии за призывы саботировать мобилизацию

Городской суд Миасса Челябинской области приговорил к двум годам колонии местного жителя, который предлагал саботировать мобилизацию. По мнению следствия, миассец в социальных сетях "призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий, предлагал военнослужащим ломать военную технику и оружие". Он был задержан ФСБ в феврале.

Как отмечает газета "Коммерсант", это это первое в Челябинской области и одно из первых в России уголовных дел по новой статье 280.4. Статья о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" была введена в Уголовный кодекс 14 июля 2022 года. Наказание по этой статье предполагает от двух до четырёх лет лишения свободы.