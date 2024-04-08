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Уровень парниковых газов в атмосфере снова обновил рекорд

В 2023 году концентрация в земной атмосфере парниковых газов, способствующих глобальному потеплению, – углекислого газа, метана и закиси азота – снова достигла наибольших показателей за всю историю наблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Из-за сжигания ископаемого топлива, развития животноводства и вырубки лесов уровень углекислого газа сейчас на 50% выше, чем до эпохи массовой индустриализации.

Метан попадает в атмосферу при бурении нефтяных и газовых скважин, а также из естественных отправлений коров и других жвачных животных. Сейчас его концентрация в атмосфере на 160% выше, чем в доиндустриальные времена.

Содержание закиси азота в воздухе выросло на 25% примерно за полтора века из-за широкого использования азотных удобрений, очистки сточных труб и сжигания топлива.

Учёные из NOAA отмечают, что концентрация углекислого газа в атмосфере сегодня сопоставима с той, которая была около 4,3 миллиона лет назад. Людей тогда ещё не было, уровень моря был почти на 23 метра выше, а в арктической тундре росли деревья.

  • Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления. Из-за повышения глобальной температуры наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары происходят чаще и становятся интенсивнее. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.

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