Уровень реки у Ишима Тюменской области превысил девять метров

К утру 20 апреля уровень воды в реке Ишим у города Ишим Тюменской области составил 911 сантиметров, превысив опасную отметку в 850 сантиметров. Об этом сообщает городская администрация.

По данным властей, за сутки вода поднялась более чем на два метра. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор писал, что нынешний паводок – самый масштабный с 1947 года.

Режим ЧС из-за паводка ввели в регионе 8 апреля, через неделю власти объявили срочную эвакуацию жителей Казанского и Ишимского районов. Тогда Моор предполагал, что в зону затопления попадёт 51 населённый пункт, в том числе Ишим. Губернатор пообещал жителям всех пострадавших домов выплаты по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.

В регионе открыто несколько десятков пунктов временного размещения людей. Сельскохозяйственных животных предлагают эвакуировать в безопасные от потопа зоны, адреса которых тоже указаны на специальном сайте. Домашних животных на время паводка можно привезти в муниципальный приют, сообщает администрация Ишима.

В Ишимском и Казанском районах Тюменской области работают лодочные переправы. Вода уже отрезала несколько населённых пунктов. Жители деревни Малые Ярки вынуждены жить в поле: они несколько часов ждали спасателей в холодной воде, но те так и не приехали, рассказали сельчане Сибирь.Реалии. На просьбы и жалобы чиновники не реагируют, утверждают жители Ярков.