Устроившему стрельбу на пляже в Сиднее предъявлены 59 обвинений

Устроившему стрельбу на пляже Бонди в Сиднее 24-летнему Навиду Акраму предъявлены обвинения по 59 пунктам, включая совершение теракта. Об этом сообщается на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.

Акрам при задержании получил ранения и находится в больнице под охраной.

Помимо терроризма стрелявшему вменяют 15 эпизодов убийства, 40 случаев причинения ранений и тяжких телесных повреждений с намерением убийства, незаконное использование огнестрельного оружия, публичную демонстрацию символики запрещённой террористической организации, а также размещение взрывчатки в здании или вблизи него.

Теракт произошёл 14 декабря во время церемонии зажигания свечей по поводу праздника Ханука на пляже Бонди, куда пришли представители местной еврейской общины. По данным полиции, стрельбу открыли 50-летний отец Саджид Акрам, убитый при задержании, и его сын Навид, выходцы из Пакистана. Жертвами стали 15 человек, больше 40 получили ранения.

Подготовка атаки, как утверждают правоохранительные органы, велась несколько месяцев. На месте происшествия также было обнаружено взрывное устройство.

Первыми жертвами атаки стали выходцы из СССР супруги Борис и София Гурманы. Они попытались остановить нападавшего ещё до начала массовой стрельбы. Кадры с видеорегистратора и дрона, опубликованные в соцсетях и СМИ, запечатлели момент, когда Борис Гурман набросился на террориста Саджида Акрама, вышедшего с винтовкой из машины, на лобовое стекло которой был наброшен флаг террористической группировки "Исламское государство".

На видео видно, как Гурман повалил Акрама на асфальт и вырвал у него оружие, к нему присоединилась София. Супруги пытались сорвать нападение будучи безоружными. Стрелявшему удалось вырваться, схватить вторую винтовку и открыть огонь. Гурманы погибли на месте.