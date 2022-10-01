Утечка из системы газопроводов "Северный поток" прекратилась

Утечка газа из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море прекратилась, сообщило Датское энергетическое агентство.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на газопроводе достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что пуск газа по этому трубопроводу завершен", – говорится в сообщении.

По данным "Газпрома", в поврежденных газопроводах находилось около 800 млн кубометров газа, что равноценно потреблению Дании за три месяца.

Программа ООН по окружающей среде заявила, что повреждение системы газопроводов привело, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана. В ходе анализа спутниковых снимков был обнаружен огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.

Исследователи из канадской организации GHGSat, которая использует спутники для мониторинга выбросов метана, оценили скорость утечки в одной из четырех точек разрыва в 22 920 килограммов в час. Это эквивалентно сжиганию около 286 тонн угля каждый час, говорится в заявлении GHGSat.