Утечка из системы газопроводов "Северный поток" прекратилась

Утечка газа из газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море прекратилась, сообщило Датское энергетическое агентство.
"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство, что в настоящее время на газопроводе достигнуто стабильное давление. Это свидетельствует о том, что пуск газа по этому трубопроводу завершен", – говорится в сообщении.
По данным "Газпрома", в поврежденных газопроводах находилось около 800 млн кубометров газа, что равноценно потреблению Дании за три месяца.
Программа ООН по окружающей среде заявила, что повреждение системы газопроводов привело, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана. В ходе анализа спутниковых снимков был обнаружен огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.
Исследователи из канадской организации GHGSat, которая использует спутники для мониторинга выбросов метана, оценили скорость утечки в одной из четырех точек разрыва в 22 920 килограммов в час. Это эквивалентно сжиганию около 286 тонн угля каждый час, говорится в заявлении GHGSat.
- Утечки в газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошли в ночь на 26 сентября возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что газопровод был поврежден намеренно. Президент США Джо Байден назвал повреждение газопроводов сознательным актом диверсии. Ранее российский президент, выступая в Кремле с речью об аннексии украинских территорий, обвинил "англосаксов" в том, что они совершили диверсию на газопроводах.
- Прокачка газа по "Северному потоку – 1" была остановлена в конце августа, как утверждает российская сторона, по техническим причинам. "Северный поток – 2" не был запущен в эксплуатацию – после российского вторжения в Украину против него были введены санкции. Предполагаемая диверсия произошла на фоне войны в Украине и резкого обострения отношений между Москвой и странами Запада.
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