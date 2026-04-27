Увязли в борьбе

Российские военкоры всё чаще говорят, что армия России больше не в состоянии наступать. Превосходство ВСУ в "малом небе" делает невозможными практически любые операции. Украинские дроны уже несколько недель бьют по российскому тылу. К Туапсе и Усть-Луге, где находятся порты и объекты нефтяной промышленности, добавились удары по оккупированному Севастополю и даже Екатеринбургу.

"Серая зона" (участки территории, над которыми нет четкого контроля ни у одной из сторон) становится всё шире, часть военных погибает, не доезжая до фронта. Российский военный обозреватель Михаил "Рыбарь" Звинчук говорит, что Россия увязла в войне, а боевые действия идут за руины и "бабко-сёла". Тем не менее ВС РФ планируют новые наступательные операции в Донецкой и Запорожской областях. Хотя даже военкоры признают, что для успеха нужно в пять раз больше людей, чем есть сейчас.

О ситуации на фронте и о том на чьей стороне преимущество сегодня говорим в программе Лицом к Событию с военными экспертами Давидом Шарпом и Михаилом Притулой.