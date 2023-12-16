В 2023 году EIA зафиксировало более 300 случаев контрабанды животных

С начала года Агентство экологических расследований (EIA) зафиксировало 367 случаев контрабанды животных, их частей и древесины.

Согласно базе, которую EIA составляет по открытым источникам, чаще всего в мире ловили на контрабанде панголинов. За неполный год было изъято почти девять тонн их чешуи – ради неё были убиты тысячи панголинов. Больше всего случаев зарегистрировано в странах Азии – Вьетнаме, Малайзии и Таиланде – и в Африке. Чешую панголинов и другие части их тел используют фармацевтические компании для производства средств "традиционной медицины".

Второй по числу случаев стала контрабанда слоновой кости. В лидерах здесь также страны Африки и Азии. В этом году изъяли более 10,7 тонны костей. По оценке EIA, ради них убили более 1600 слонов.

География контрабанды рогов носорога шире: в этом году с поличным арестовывали в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в США. У задержанных изъяли 10,5 тонн рогов.

Двадцать семь инцидентов связаны с контрабандой тигров, в том числе один зафиксирован в России. Всего были изъяты 45 шкур, один скелет и один живой тигр.

Скелет тигра, по предварительной версии, обнаружили в Подмосковье в июле 2023 года. Помимо него, у контрабандистов нашли 310 лап медведей, почти две тонны крабов (некоторые были уже сварены, а некоторые – ещё живы), десять килограммов оленьих рогов и 79 рогов сайгака. Всё это задержанные планировали переправить в одну из стран Ближнего Востока, сообщили в ФСБ России.

Всего в этом году по обвинению в контрабанде арестовали 91 человека, четырнадцати предъявлены обвинения и только восемь получили наказание. Самый серьёзный приговор вынесли вьетнамцу – 12 лет тюрьмы за контрабанду рогов носорога и слоновой кости из Анголы.