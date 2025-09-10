В 2025 году в Украине резко возросло число пострадавших мирных жителей

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, количество пострадавших мирных жителей за первые восемь месяцев этого года увеличилось на 40% по сравнению с 2024 годом. Число погибших выросло на 17 %, а раненых – на 46%", – говорится в докладе, опубликованном 10 сентября.

В августе удары беспилотников ближнего радиуса действия привели в Украине к большим жертвам среди мирных жителей, чем любое другое оружие. Погибли 58 гражданских лиц, 272 получили ранения. В докладе отмечается, что около 72% всех погибших находились вблизи линии фронта, в том числе в Донецкой и Херсонской областях. При этом в 2025 году российская армия активизировала применение оружия дальнего радиуса действия — ракет и барражирующих боеприпасов, используемых для поражения объектов, расположенных далеко от фронта. Эта тенденция продолжилась в сентябре после перерыва в августе.

"Временная пауза в дальнобойных атаках в начале августа принесла лишь временное облегчение городским районам, в то время как в прифронтовых регионах уровень жертв оставался стабильно высоким. В начале сентября атаки возобновились, и, по сообщениям, Российская Федерация применила рекордное количество ракет и беспилотников", – заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Даниэль Белль.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Мониторинговая миссия ООН в Украине установила имена по меньшей мере 14 116 погибших гражданских лиц, в том числе 733 детей. Количество раненых составляет 36 481 человек, из них 2 285 – дети.