В Афганистане министры "Талибана" получили постоянные полномочия

В Афганистане лидер исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада подписал указ, согласно которому члены кабинета министров больше не будут иметь статус "исполняющий обязанности". Таким образом, власть талибов официально закрепляется, а министры получают постоянные полномочия.

Решение приурочено к четвертой годовщине падения Кабула 15 августа 2021 года. Тогда талибы захватили власть в Афганистане.

С момента прихода к власти талибы ввели в стране жёсткую систему исламского законодательства. В том числе ограничили женщин и девочек в их праве на образование, трудоустройство и участие в общественной жизни.

Правозащитные организации и ООН регулярно осуждают талибов за дискриминационную политику в отношении женщин, которым по-прежнему запрещено посещать большинство общественных мест, работать в ряде сфер и получать образование выше шестого класса.

Кроме того, режим "Талибана" использует силу для контроля распределения международной гуманитарной помощи, перенаправляя её преимущественно в пуштунские регионы и требуя "откаты" от поставщиков ООН. Об этом говорится в докладе специального генинспектора США по реконструкции Афганистана.

ООН отмечает, что более 23 миллионов афганцев нуждаются в помощи, но вмешательство властей осложняет её доставку. Международные организации продолжают искать способы обеспечить прозрачность и поддержку пострадавшим.

