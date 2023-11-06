В Албании временно разместят мигрантов, приплывающих в Италию

Италия и Албания согласились вместе улаживать кризис с мигрантами, приплывающими в Италию по Средиземному морю. В понедельник на встрече в Риме премьер-министры обеих стран, Джорджа Мелони и Эди Рама, подписали договор, согласно которому в Албании будут построены лагеря для беженцев. Они смогут вместить до трёх тысяч человек одновременно.

Финансировать постройку лагерей будет Италия. Они будут находиться под итальянской юрисдикцией. Албания будет обеспечивать их безопасность. Мигранты смогут находиться там, пока Италия рассматривает их прошения об убежище. В случае отказа в предоставлении убежища мигранты будут депортированы.

Джорджа Мелони заявила, что если итальянские власти будут рассматривать прошения об убежище быстро, то в год через такие лагеря сможет проходить до 36 тысяч мигрантов. Это поможет разгрузить хронически переполненные центры по приёму беженцев в Италии. Мелони подчеркнула, что нелегальная миграция стала одной из главных проблем Евросоюза, и ни одна страна ЕС не способна решить её в одиночку.

Она добавила, что высоко ценит сотрудничество с Албанией, и что итальянское правительство будет поддерживать дальнейшие шаги страны на пути вступления в Евросоюз.