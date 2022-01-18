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В Алматы с начала митингов задержали почти три тысячи человек

Сгоревшее здание акимата, Казахстан

За 16 дней с начала митингов в Алматы задержали 2748 человек. Всех задержанных подозревают в участии в незаконных акциях и мародерстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб комендатуры города.

У задержанных в Алматы изъяли 131 огнестрельное оружие и 4179 боеприпасов.

На 18 января нет точной информации о том, сколько всего в стране человек задержано в ходе протестов. По последним данным, задержаны более десяти тысяч митингующих.

Авторитарная солидарность: кто спровоцировал бунт в Казахстане
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Авторитарная солидарность: кто спровоцировал бунт в Казахстане

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Возбуждено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям, 695 человек уже арестованы, еще 85 задержаны в качестве подозреваемых. Как сообщил старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин, в их числе 44 дела по актам терроризма, 15 – по убийствам, шесть дел по фактам пропаганды и призывам к захвату власти.

  • Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозене из-за повышения цен на сжиженный газ. В течение нескольких дней митинги стали массовыми, а требования – политическими, начались погромы, нападения на административные здания и мародерства. По последним данным, погибло 225 человек.
  • 7 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военные.
  • 11 января Токаев заявил, что контртеррористическая операция завершается, и силы ОДКБ поэтапно начнут выводить с территории Казахстана с 13 января. С 14 января начался вывод из страны иностранных военных.

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