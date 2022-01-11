В Казахстане министрам и депутатам пять лет не будут повышать зарплаты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат министров, депутатов и глав регионов. Об этом он сказал во время совещания с правительством.

Такое решение Токаев объяснил тем, что чиновники и так зарабатывают "вполне достаточно". Президент также раскритиковал подчиненных за неумение общаться с народом. По его словам, члены правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы (главы регионов) – организовывать встречи с жителями.

Ранее Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане. Вывод сил, по его словам, начнется 13 января и займет десять дней. Президент назвал массовые протесты в стране "попыткой государственного переворота" при участии "террористов, в том числе зарубежных". В частности, он заявил об участии в беспорядках граждан Афганистана.

По данным МВД Казахстана, на утро 11 января в стране задержали более 10 тысяч человек, возбуждено более 400 уголовных дел, в том числе по актам терроризма и убийствам, сообщили в пресс-службе президента.

Ранее сообщалось, что в ходе январских протестов и в результате беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Власти назвали публикацию статистики "технической ошибкой".