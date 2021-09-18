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В Анапе неизвестные напали на представителей кандидата в Госдуму

Избирательный участок

В Анапе в пятницу, 17 сентября, неизвестные напали на Ростислава Щербакова – он является доверенным лицом кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Дмитрия Коломийца. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как пишет Кавказ.Реалии, нападение произошло в полдень неподалеку от избирательного участка. Когда Щербаков, подавший жалобы с требованием признать реестр для выездного голосования недействительным из-за нарушений, садился в автомобиль, к нему подошли двое неизвестных, которые несколько раз ударили его по спине и почкам, а затем распылили газовый баллончик.

Ростислав Щербаков рассказал Кавказ.Реалии, что медики зафиксировали у него химический ожог глаз. Он отказался поехать в больницу, так как необходимо продолжать наблюдение на выборах.

Кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Коломийец подтвердил Кавказ.Реалии информацию о жестоком избиении другого его представителя в Анапе – Алексея Глимейдо. Уже после закрытия избирательного участка, когда наблюдатель шел по улице, на него напали несколько неизвестных, которые нанесли ему сильные удары по голове. У Глимейдо зафиксирован ушиб мягких тканей головы. Несмотря на это, 18 сентября наблюдатель продолжил работу на участке.

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