В Москве аннулировали восемь урн с бюллетенями избирателей

В Москве по итогам первого дня голосования на выборах различного уровня аннулировано восемь урн с бюллетенями избирателей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

По словам Венедиктова, все урны были переносными ящиками, которые использовались для надомного голосования. Аннулирований стационарных ящиков или сбоев электронного голосования на данный момент нет. Он подчеркнул, что в результате инцидента с переносными урнами аннулированы голоса 243 человек.

В России в течение трех дней начиная с 17 сентября выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян, проживающих на территории страны, а также свыше двух миллионов – за пределами РФ.