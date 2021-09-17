Явка на выборах депутатов Госдумы в целом по России составила 16,85%

Общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 16,85% по состоянию на 20:00 по московскому времени, сообщает ЦИК. Речь идет о явке на традиционных избирательных участках.

Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58%, заявил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

В России в течение трех дней начиная с 17 сентября выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян, проживающих на территории страны, а также свыше двух миллионов – за пределами РФ.