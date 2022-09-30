В Херсоне погиб высокопоставленный сотрудник российского министерства чрезвычайных ситуаций Алексей Катериничев. За полтора месяца до этого он был назначен в оккупационную администрацию контролируемого Россией региона. В дом, где он находился, попали две ракеты высокоточного ракетного комплекса HIMARS, утверждает российский журналист Александр Малькевич. "Били по комнате, где он жил", – написал он в телеграме.

Катериничев – полковник внутренний службы, бывший заместитель "Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". До этого он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ России, передаёт ТАСС. Утверждается, что он был кавалером трёх орденов Мужества, ещё одним, вероятно, он будет награждён посмертно.

В российском руководстве Херсонской области он курировал вопросы безопасности. ТАСС о его смерти сообщил ещё один назначенный Россией чиновник, заместитель главы российской администрации в Херсоне Кирилл Стремоусов.