В Херсоне погиб высокопоставленный сотрудник российского министерства чрезвычайных ситуаций Алексей Катериничев. За полтора месяца до этого он был назначен в оккупационную администрацию контролируемого Россией региона. В дом, где он находился, попали две ракеты высокоточного ракетного комплекса HIMARS, утверждает российский журналист Александр Малькевич. "Били по комнате, где он жил", – написал он в телеграме.
Катериничев – полковник внутренний службы, бывший заместитель "Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". До этого он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ России, передаёт ТАСС. Утверждается, что он был кавалером трёх орденов Мужества, ещё одним, вероятно, он будет награждён посмертно.
В российском руководстве Херсонской области он курировал вопросы безопасности. ТАСС о его смерти сообщил ещё один назначенный Россией чиновник, заместитель главы российской администрации в Херсоне Кирилл Стремоусов.
- Более 90 процентов чиновников, которые были назначены на должности на оккупированных с февраля территориях Украины, являются гражданами России, почти 20 процентов из них – выходцы из силовых структур, говорится в исследовании издания "Проект". Журналисты считают, что местных жителей в администрации назначают, в основном, чтобы "расчистить дорогу" россиянам.
- 25 сентября в Херсоне в ходе ракетного удара погиб бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Российские государственные информагентства утверждали, что удар по гостинице, где он жил, был нанесён Украиной из реактивной системы залпового огня HIMARS.
- С начала весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.