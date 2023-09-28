В Армению из Карабаха вынужденно уехали 70,5 тысяч этнических армян

В Армению после проведения Азербайджаном 19 сентября военной операции прибыли 70,5 тысяч беженцев из самопровозглашённого Нагорного Карабаха. Об этом сообщает армянское правительство.

По официальным данным, регистрацию в Армении получила почти 51 тысяча беженцев. Из них жильём обеспечены около 14 тысяч человек.

По данным Еревана, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике проживали 120 тысяч этнических армян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в ближайшие дни в регионе не останется армянского населения и назвал вынужденный массовый отъезд жителей "этнической чисткой" и "депортацией".

Заявление Пашиняна раскритиковал МИД Азербайджана. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что слова премьера Армении подрывают перспективу достижения мира между Баку и Ереваном.

Баку назвал массовый отъезд армян личным делом жителей. В ведомстве также сообщили, что призывают армянское население не покидать места проживания в Карабахе и "стать частью многоэтнического азербайджанского общества".

Массовый отъезд армян из Карабаха начался после проведения там 19 сентября военной операции азербайджанской армии. Баку перед началом боевых действий обвинил проармянские силы в терактах и регулярных обстрелах азербайджанских позиций. Через сутки власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики капитулировали на условиях Баку. Азербайджанские власти при этом пообещали полное соблюдение прав и реинтеграцию тех жителей, которые решать остаться в Карабахе.

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения. Вернуть контроль над частью региона Азербайджану удалось три года назад в результате 44-дневной войны, но мирный договор стороны до сих пор не подписали.

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