В Самаре cвидетели Иеговы пожаловались на пытки во время обыска

Двое свидетелей Иеговы из Самары рассказали, что сотрудники правоохранительных органов применяли к ним пытки при обысках. Об пишет "ОВД-Инфо" (включена в реестр иноагентов) со ссылкой на "Европейскую ассоциацию Свидетелей Иеговы".

По данным орнанизации, 15 декабря прошли массовые обыски в домах свидетелей по десяти адресам. В результате сотрудники допросили 16 верующих. Троих – Дениса Кузянина, Сергея Паласенко и Николая Васильева – задержали. На следующий день Самарский районный суд арестовал их на два месяца.

Васильев рассказал, что силовики применили к нему силу. После отказа назвать пароль от ноутбука сотрудники полиции стали прикладывать к рукам Васильева горячий чайник и поливать верующего кипятком. Об аналогичных действиях сотрудников сообщил также 23-летний верующий, имя которого не сообщается.

В конце октября 2021 года Верховный суд России принял постановление, согласно которому церковь Свидетелей Иеговы нельзя преследовать за мирные собрания, если верующие не пытаются возобновить деятельность организации, которая признана экстремистской и запрещена в России.

В 2018-м президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью". По его словам, они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Однако преследования продолжились. По статьям об экстремизме были осуждены десятки последователей церкви, многие получили реальные сроки лишения свободы.

Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России в 2017 году. Впоследствии все юридические лица свидетелей в России внесли в список экстремистских и запрещённых.