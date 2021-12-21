В Самаре cвидетели Иеговы пожаловались на пытки во время обыска

Двое свидетелей Иеговы из Самары рассказали, что сотрудники правоохранительных органов применяли к ним пытки при обысках. Об пишет "ОВД-Инфо" (включена в реестр иноагентов) со ссылкой на "Европейскую ассоциацию Свидетелей Иеговы".
По данным орнанизации, 15 декабря прошли массовые обыски в домах свидетелей по десяти адресам. В результате сотрудники допросили 16 верующих. Троих – Дениса Кузянина, Сергея Паласенко и Николая Васильева – задержали. На следующий день Самарский районный суд арестовал их на два месяца.
Васильев рассказал, что силовики применили к нему силу. После отказа назвать пароль от ноутбука сотрудники полиции стали прикладывать к рукам Васильева горячий чайник и поливать верующего кипятком. Об аналогичных действиях сотрудников сообщил также 23-летний верующий, имя которого не сообщается.
- В конце октября 2021 года Верховный суд России принял постановление, согласно которому церковь Свидетелей Иеговы нельзя преследовать за мирные собрания, если верующие не пытаются возобновить деятельность организации, которая признана экстремистской и запрещена в России.
- В 2018-м президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью". По его словам, они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Однако преследования продолжились. По статьям об экстремизме были осуждены десятки последователей церкви, многие получили реальные сроки лишения свободы.
- Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России в 2017 году. Впоследствии все юридические лица свидетелей в России внесли в список экстремистских и запрещённых.
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