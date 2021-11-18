В Астраханской области задержаны трое старейшин Церкви свидетелей Иеговы

В Астраханской области по подозрению в причастности к деятельности запрещённой в России организации "Свидетели Иеговы" задержаны трое местных жителей, сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.

Как отмечает следствие, все трое задержанных с весны 2018 года являются старейшинами и фактическими руководителями Церкви свидетелей Иеговы в Ахтубинском районе и в городе Знаменск. Им вменяют статью об организации деятельности экстремистского объединения. Установлено, что они проводили собрания, зная о запрете работы организации решением Верховного суда России, говорится в сообщении Следственного комитета.

По сведениям информагентств, в рамках расследования прошли 16 обысков. У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, компьютеры, литературу, тетради и другие предметы, содержащие, как утверждается, информацию о проводимой незаконной деятельности.

В октябре этого года суд в Астрахани вынес один из самых суровых приговоров свидетелям Иеговы с тех пор, как Верховный суд в 2017 году запретил организацию, признав её экстремистской. Трое последователей Церкви получили восемь лет колонии, еще одна верующая – три с половиной года лишения свободы. В Amnesty International тогда заявили, что потрясены очередном жёстким вердиктом. Правозащитники призвали российские власти немедленно освободить осуждённых, указав, что их преследуют исключительно за мирное осуществление свободы религии и выражения мнений.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека назвал признание свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". Несмотря на это в России против верующих заведено свыше 250 уголовных дел, сотням предъявлены обвинения, десятки человек находятся в заключении.