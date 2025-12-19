В Австралии после теракта запустят крупнейшую программу выкупа оружия

Правительство Австралии запустит крупнейшую за почти 30 лет программу выкупа оружия после теракта на пляже Бонди в Сиднее, объявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
По его словам, программа коснется избыточного, недавно запрещенного и незаконного огнестрельного оружия. Власти ожидают, что в рамках этой инициативы будут собраны и уничтожены сотни тысяч единиц огнестрельного оружия.
Премьер-министр отметил, что последний раз законы об оружии в Австралии существенно реформировались после стрельбы в Порт-Артуре в 1996 году – тогда погибли 35 человек.
"Ужасные события в Бонди показывают, что нам нужно убрать больше оружия с наших улиц. Мы знаем, что один из этих террористов имел лицензию на огнестрельное оружие и шесть единиц оружия, несмотря на то, что жил в самом центре пригорода Сиднея, в Бонниригге. Нет причин, по которым кому-то в такой ситуации понадобилось бы так много оружия", – заявил Альбанезе.
Премьер-министр добавил, что сейчас в Австралии более четырех миллионов единиц огнестрельного оружия – это больше, чем было на момент стрельбы в Порт-Артуре почти 30 лет назад.
- Теракт в Сиднее произошёл 14 декабря во время церемонии зажигания свечей по поводу праздника Ханука на пляже Бонди, куда пришли представители местной еврейской общины. По данным полиции, стрельбу открыли 50-летний отец Саджид Акрам, убитый при задержании, и его сын Навид, выходцы из Пакистана. Жертвами стали 15 человек, больше 40 получили ранения.
- Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал 14 декабря "чёрным днём" для страны, резко осудил антисемитизм и пообещал защиту еврейской общине.