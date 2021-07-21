На представителя Путина пожаловались из-за "оправдания" талибов 

Член челябинского отделения партии "Яблоко" Тимофей Безуглый просит прокуратуру проверить, не являются ли оправданием терроризм" высказывания спецпредставителя Владимира Путина по Афганистану Замира Кабулова о движении "Талибан" (признанном в России террористической организацией и запрещённом). Об этом сообщает DW.

Соответствующее заявление политик подал 20 июля – в день, когда сотрудник МИД России Кабулов, выступая на площадке Валдайского клуба, назвал "позитивной" роль группировки "Талибан", которую она якобы играет в ходе захвата северных районов Афганистана.

Безуглый обратил внимание, что "высшие чиновники" принимают делегации из запрещенных на территории России организаций, в то время как журналисты, политики и активисты получают большие штрафы по уголовным и административным делам по обвинениям в том числе в оправдании терроризма.

Двумя неделями ранее делегация "Талибана" побывала в Москве, где провела переговоры с руководителями МИД России, а после дала в столице пресс-конференцию. Представители радикального исламистского движения приехали в Россию на фоне начавшегося в Афганистане наступления "Талибана" на правительственные войска – после того, как США и их союзники по НАТО приступили к выводу из страны своих армейских контингентов.

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На следующий день правозащитница Марина Литвинович потребовала от ЦИК отказать "Единой России" в регистрации на выборах на том основании, что глава МИД Сергей Лавров, входящий в предвыборный список партии, встречается с запрещенными в России членами "Талибана".