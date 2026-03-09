Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Бахрейне в результате атаки дрона на НПЗ пострадали 32 человека

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Бахрейн, Ситра, 9 марта 2026 года
Бахрейн, Ситра, 9 марта 2026 года

32 человека пострадали в результате удара иранского беспилотника утром 9 марта в районе острова Ситра в Бахрейне. Об этом сообщает государственное агентство Бахрейна BNA.

По данным ведомства, среди пострадавших – четверо детей, в том числе двухмесячный младенец. Двое детей в возрасте семи и восьми лет получили серьезные травмы ног.

В Ситре находится нефтеперерабатывающий завод бахрейнской государственной нефтегазовой компании Bapco Energies. СМИ пишут о пожаре в районе НПЗ. В Bapco Energies девятого марта объявили форс-мажор из-за "текущей ситуации, вызванной продолжающимися иранскими атаками в регионе и недавним жестоким нападением на одно из подразделений нефтеперерабатывающей компании".

В компании заявили, что "все потребности местного рынка полностью удовлетворены благодаря разработанным планам, обеспечивающим бесперебойность поставок".

В ночь на 6 марта НПЗ Bapco Energies уже подвергался атаке. Тогда никто не пострадал и предприятие продолжило работу.

  • Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и поражены военные и ядерные объекты страны. Вечером 7 марта израильская армия нанесла удары по нескольким топливным складам в Тегеране, в частности, был атакован главный НПЗ иранской столицы в районе Шахр-э-Рей. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона.

Материалы по теме

XS
SM
MD
LG