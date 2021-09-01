В Барнауле суд признал запрещённой информацию на сайте магазина iHerb

Суд в Барнауле признал запрещённой на территории России информацию на сайте американского интернет-магазина iHerb, об этом в среду, 1 сентября, сообщило издание "Ведомости".

Магазин iHerb специализируется на продаже витаминов, БАДов и товаров для здоровья.

По данным "Ведомостей", решение по запрету информации было принято 24 августа. С иском в Центральный районный суд Барнаула обратилась прокуратуры Центрального района города. Её заявление, в свою очередь, было составлено на основе обращения региональной общественной организации потребителей "Народный контроль". "Ведомостям" об этом рассказал источник, знакомы с ходом судебного разбирательства.

По словам источника, в обращении исполнительный директор общественной организации Николай Якушев указал, что iHerb продает товары, содержащие наркотические и психотропные вещества, гомеопатические препараты под видом БАДов без регистрационных удостоверений, а также специальное питание для спортсменов без специального разрешения российского Минспорта.

Представитель компании iHerb на запрос "Ведомостей" не ответил, отмечает газета.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Если она жалобу отклонит, то операторы связи обязаны будут ограничить доступ к ресурсу.

Как пишет "Медуза" (издание внесено в России в реестр "иностранных агентов"), на Россию, по данным компании SimilarWeb, приходится больше всего пользователей iHerb (около 20 процентов от общего числа посетителей).

В 2020 году Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца iHerb удалить мобильное приложение интернет-магазина для российских пользователей. Решение приняли после обращения прокуратуры, которая заявила, что интернет-магазин продает товары, которые содержат "консерванты или растения, запрещенные для использования в составе детских продуктов".