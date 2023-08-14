В Башкортостане пенсионеру назначили крупный штраф за "дискредитацию"

Иглинский межрайонный суд Башкортостана признал 75-летнего Зайнуллу Гаджиева виновным по статье о так называемой "дискредитации" армии. Пенсионера обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, передаёт Idel.Реалии со ссылкой на сайт суда.

Согласно материалам дела, 5 января пенсионер написал комментарий в паблике "Башкирия Online" в соцсети "ВКонтакте". Что конкретно написал пенсионер, пресс-служба суда не разглашает.

Как отмечается, вину Зайнулла Гаджиев полностью признал, что суд учёл при принятии решения.