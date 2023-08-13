В Петербурге задержали активиста, вставшего в пикет у десантного корабля

В Петербурге сотрудники полиции задержали в воскресенье активиста Виталия Иоффе. Он встал на набережной Лейтенанта Шмидта на фоне большого десантного корабля "Иван Грен" в одиночный пикет. Иоффе держал плакат "Что случилось с подлодкой Курск? Она утонула. Что случилось с Россией? Она утонула в крови".

Виталий Иоффе простоял с плакатом несколько минут, после чего был задержан. Полицию вызвали прохожие, сообщает корреспондент Север.Реалии. В отделении на активиста составили протокол по статье о так называемой дискредитации российской армии.

"Вчера была годовщина – 23 года как утонула подлодка "Курск". Вчера на корабле открылась выставка, в этом принимали участие официальные лица и адмиралы. Но на Серафимовском кладбище (место, где находится мемориал погибшим на "Курске" – Р.С.) были только вдовы и отставные моряки. Как так может быть? – рассказал Иоффе. – Те люди, которые сейчас пошли из ложного патриотизма или за деньги на эту специальную военную операцию, думают, что родина с ними по-другому поступит? Не так как с Курском? Но увы – дальше будет именно так, как было с моряками на Курске".

В 23-ю годовщину гибели экипажа подлодки "Курск" на корабле "Иван Грен" в Петербурге открылась передвижная выставка. Как сообщало российское госагентство ТАСС, экспозиция включает "военные трофеи, добытые в ходе СВО (так российские власти называют вторжение в Украину – Р.С.).