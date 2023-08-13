В Петербурге задержали активиста, вставшего в пикет у десантного корабля

В Петербурге сотрудники полиции задержали в воскресенье активиста Виталия Иоффе. Он встал на набережной Лейтенанта Шмидта на фоне большого десантного корабля "Иван Грен" в одиночный пикет. Иоффе держал плакат "Что случилось с подлодкой Курск? Она утонула. Что случилось с Россией? Она утонула в крови".
Виталий Иоффе простоял с плакатом несколько минут, после чего был задержан. Полицию вызвали прохожие, сообщает корреспондент Север.Реалии. В отделении на активиста составили протокол по статье о так называемой дискредитации российской армии.
"Вчера была годовщина – 23 года как утонула подлодка "Курск". Вчера на корабле открылась выставка, в этом принимали участие официальные лица и адмиралы. Но на Серафимовском кладбище (место, где находится мемориал погибшим на "Курске" – Р.С.) были только вдовы и отставные моряки. Как так может быть? – рассказал Иоффе. – Те люди, которые сейчас пошли из ложного патриотизма или за деньги на эту специальную военную операцию, думают, что родина с ними по-другому поступит? Не так как с Курском? Но увы – дальше будет именно так, как было с моряками на Курске".
В 23-ю годовщину гибели экипажа подлодки "Курск" на корабле "Иван Грен" в Петербурге открылась передвижная выставка. Как сообщало российское госагентство ТАСС, экспозиция включает "военные трофеи, добытые в ходе СВО (так российские власти называют вторжение в Украину – Р.С.).
- Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. По официальной версии, АПЛ "Курск" погибла из-за взрыва торпеды во время подготовки к учебной атаке. На борту находились 118 моряков. 21 августа спасателям удалось вскрыть люк. Спустя год подводную лодку подняли на поверхность. Следствие установило, что взрыв произошел в торпедном отсеке из-за утечки перекиси водорода из микротрещины в корпусе одной из торпед. После взрыва остались в живых 23 моряка. Они отступили в девятый отсек, где умерли спустя сутки.
- Президента России Владимира Путина до сих пор критикуют за отказ прервать отпуск сразу после аварии, когда судьба экипажа еще была неясна, а также за его произнесенную с улыбкой фразу "Она утонула" в ответ на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга: "Что случилось с подводной лодкой?"
- В марте 2022 года - сразу после начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину - в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации включили статьи об ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил в целях защиты интересов" страны. По административной статье нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей, при повторной "дискредитации" он вырастает до 100 тысяч рублей. Если будут составлены ещё протоколы по этой статье, следователи могут возбудить уголовное дело - в этом случае наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным правозащитников, по уголовной статье о дискредитации армии обвиняют уже больше восьмидесяти человек.
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