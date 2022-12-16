МВД Беларуси внесло бывшую журналистку канала "Белсат" Ирину Славникову в список экстремистов, передает правозащитный проект "Весна".

В августе суд в Беларуси приговорил Славникову к пяти годам заключения. Ее признали виновной в "создании экстремистского формирования или участии в нем", а также в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

По версии следствия Славникова якобы "объединила группу граждан, которые под ее управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах", а также "формировала состав сообщества, распределяла роли, корректировала новостную повестку, материально обеспечивала и финансировала деятельность преступной группы".