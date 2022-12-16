МВД Беларуси внесло бывшую журналистку канала "Белсат" Ирину Славникову в список экстремистов, передает правозащитный проект "Весна".
В августе суд в Беларуси приговорил Славникову к пяти годам заключения. Ее признали виновной в "создании экстремистского формирования или участии в нем", а также в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".
По версии следствия Славникова якобы "объединила группу граждан, которые под ее управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах", а также "формировала состав сообщества, распределяла роли, корректировала новостную повестку, материально обеспечивала и финансировала деятельность преступной группы".
- После президентских выборов, состоявшихся в Беларуси в августе 2020 года, и массовых акций протеста против официальных результатов голосования белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов. Экстремистскими были признаны десятки СМИ и каналов в социальных сетях, в том числе "Белсат", "Tyt.by", новостное агентство "Белапан", а также региональная служба Радио Свобода.
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