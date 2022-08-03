В Беларуси журналистку "Белсата" приговорили к 5 годам колонии

Областной суд Гомеля в Беларуси приговорил к пяти годам заключения журналистку телеканала "Белсат" Ирину Славникову. Она признана виновной в "создании экстремистского формирования или участии в нем", а также в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Сам телеканал "Белсат" был признан экстремистским тем же гомельским судом еще в прошлом году. Судья вынес Славниковой приговор жестче, чем запрашивал гособвинитель – тот предлагал отправить журналистку в тюрьму на четыре года.

Как передает издание "Настоящее Время", по версии следствия Славникова якобы "объединила группу граждан, которые под ее управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах", а также "формировала состав сообщества, распределяла роли, корректировала новостную повестку, материально обеспечивала и финансировала деятельность преступной группы".

Ирина Славникова была арестована 30 октября 2021 года. По словам ее родственников, к тому моменту она уже несколько лет не работала на "Белсате", а сотрудничала с польским телеканалом TVP.