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В Беларуси журналистку "Белсата" приговорили к 5 годам колонии

Ирина Славникова с мужем Александром Лойко

Областной суд Гомеля в Беларуси приговорил к пяти годам заключения журналистку телеканала "Белсат" Ирину Славникову. Она признана виновной в "создании экстремистского формирования или участии в нем", а также в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Сам телеканал "Белсат" был признан экстремистским тем же гомельским судом еще в прошлом году. Судья вынес Славниковой приговор жестче, чем запрашивал гособвинитель – тот предлагал отправить журналистку в тюрьму на четыре года.

Как передает издание "Настоящее Время", по версии следствия Славникова якобы "объединила группу граждан, которые под ее управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах", а также "формировала состав сообщества, распределяла роли, корректировала новостную повестку, материально обеспечивала и финансировала деятельность преступной группы".

Ирина Славникова была арестована 30 октября 2021 года. По словам ее родственников, к тому моменту она уже несколько лет не работала на "Белсате", а сотрудничала с польским телеканалом TVP.

  • "Белсат" – спутниковый телеканал, созданный на основании договора МИД Польши и TVP (Польского общественного телевидения) в 2007 году. Канал активно освещал протесты в Беларуси, за это многих журналистов телеканала неоднократно судили и арестовывали. В 2020 году журналистов "Белсата" задерживали 162 раза, часто с изъятием техники. В ноябре за трансляцию акции в память о Романе Бондаренко журналистки телеканала Катерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы, а в феврале 2021 года осуждены на два года лишения свободы. 13 июля Катерине Андреевой, находящейся в заключении, суд добавил еще 8 лет тюрьмы. В ноябре 2021 года белорусские власти признали "Белсат" экстремистской организацией.
  • После президентских выборов, состоявшихся в Беларуси в августе 2020 года, и массовых акций протеста против официальных результатов голосования белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов. Экстремистскими были признаны десятки СМИ и каналов в социальных сетях, в том числе "Белсат", "Tyt.by", новостное агентство "Белапан", а также региональная служба Радио Свобода.

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