Nexta, Nexta Live и Luxta объявили "экстремистским формированием"

МВД Беларуси включило оппозиционные телеграм-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta в список экстремистских формирований.
"МВД приняло решение признать группу граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность через Telegram-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta, экстремистскими группами и запретить её деятельность", - говориться в сообщении ведомства.
Ранее эти каналы уже признавались экстремистскими. Теперь они превратились в "экстремистские формирования".
13 октября МВД Беларуси заявило о намерении привлекать к уголовной ответственности подписчиков "экстремистских" телеграм-каналов и чатов. Их создателям, руководителям и подписчикам грозит до семи лет лишения свободы.
Позже глава ведомства уточнил, что уголовные дела грозят подписчикам телеграм-каналов, которые признаны "экстремистским формированием", а подписка на каналы, признанные "экстремистскими материалами", "пока не наказуема".
Суммарно у трёх телеграм-каналов - Nexta, Nexta-Live и Luxta - около полутора миллиона подписчиков.
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