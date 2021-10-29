Nexta, Nexta Live и Luxta объявили "экстремистским формированием"

МВД Беларуси включило оппозиционные телеграм-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta в список экстремистских формирований.

"МВД приняло решение признать группу граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность через Telegram-каналы Nexta, Nexta-Live и Luxta, экстремистскими группами и запретить её деятельность", - говориться в сообщении ведомства.

Ранее эти каналы уже признавались экстремистскими. Теперь они превратились в "экстремистские формирования".

13 октября МВД Беларуси заявило о намерении привлекать к уголовной ответственности подписчиков "экстремистских" телеграм-каналов и чатов. Их создателям, руководителям и подписчикам грозит до семи лет лишения свободы.

Позже глава ведомства уточнил, что уголовные дела грозят подписчикам телеграм-каналов, которые признаны "экстремистским формированием", а подписка на каналы, признанные "экстремистскими материалами", "пока не наказуема".

Суммарно у трёх телеграм-каналов - Nexta, Nexta-Live и Luxta - около полутора миллиона подписчиков.