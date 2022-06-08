Могилёвский областной суд приговорил внештатного журналиста Белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика к 6 годам колонии усиленного режима по обвинению в создании экстремистского формирования. Об этом сообщает сама редакция.

Заседание прошло 8 июня в закрытом режиме. Кузнечик в первый раз был задержан 25 ноября в Минске. Суд дважды арестовывал его по статье о мелком хулиганстве, на свободу он так и не вышел. Уже в заключении против него было возбуждено дело об экстремизме, о предъявленном ему обвинении стало известно только в конце мая.

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