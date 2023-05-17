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В Беларуси задержана экс-кандидат в президенты Елена Анисим

Елена Анисим

В Беларуси задержана бывший депутат Национального собрания Елена Анисим. Представители спецслужб пришли за ней в Институт языкознания Академии наук Беларуси, где она работает.

Причины задержания Анисим неизвестны.

Елена Анисим — белорусский филолог, бывший председатель "Общества белорусского языка", ликвидированного властями в 2021 году.

Анисим не принадлежит ни к одной политической партии, но занимается политическим активизмом. В 2014 году она являлась координатором "Всебелорусского конгресса за независимость", который выступал образования "Союзного государства России и Беларуси".

  • В 2015 году "Союз белорусской интеллигенции" выдвигал Анисим на президентские выборы 2015 года, но она предпочла прекратить предвыборную кампанию.
  • В 2016 году Елена Анисим была избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания. В качестве депутата она стала членом постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.
  • На следующих парламентских выборах в 2019 году Елена Анисим и Анна Канапацкая даже не были зарегистрированы кандидатами в депутаты.
  • Анисим одной из первых сообщила о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2020 году от патриотических сил, но позже заявила , что не будет участвовать в выборах, если в них примет участие глава государства Александр Лукашенко.

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