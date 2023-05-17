В Беларуси задержана экс-кандидат в президенты Елена Анисим

В Беларуси задержана бывший депутат Национального собрания Елена Анисим. Представители спецслужб пришли за ней в Институт языкознания Академии наук Беларуси, где она работает.

Причины задержания Анисим неизвестны.

Елена Анисим — белорусский филолог, бывший председатель "Общества белорусского языка", ликвидированного властями в 2021 году.

Анисим не принадлежит ни к одной политической партии, но занимается политическим активизмом. В 2014 году она являлась координатором "Всебелорусского конгресса за независимость", который выступал образования "Союзного государства России и Беларуси".