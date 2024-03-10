В пригороде Санкт-Петербурга сбит беспилотник

Министерство обороны России вечером 10 марта отчиталось о сбитом беспилотнике в Ленинградской области. По словам главы региона Александра Дрозденко, дрон был сбит над посёлком Форносово на юге от Санкт-Петербурга.

Из-за дрона над регионом было закрыто воздушное пространство, пассажирский аэропорт Пулково больше часа не принимал и не выпускал рейсы. Три самолёта вынуждены были сесть на резервных аэродромах, сообщила Росавиация.

Из сообщения российских властей следует, что сбитый дрон принадлежал украинской армии. В Киеве это не комментировали.

Объекты в Ленинградской области несколько раз становились целями атак ударных беспилотников. Радио Свобода пятого марта опубликовало материал, в котором рассказывалось об основных целях ударов.

6 марта оперативный штаб Ленинградской области потребовал от жителей перестать публиковать и распространять информацию, которая раскрывала бы местоположение позиций российских военных в регионе. Был предложен запрет публикаций и распространения любой информации о последствиях атак.

Административную ответственность за нарушение этих требований предполагается ввести до конца месяца.