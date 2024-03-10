В пригороде Санкт-Петербурга сбит беспилотник

Министерство обороны России вечером 10 марта отчиталось о сбитом беспилотнике в Ленинградской области. По словам главы региона Александра Дрозденко, дрон был сбит над посёлком Форносово на юге от Санкт-Петербурга.
Из-за дрона над регионом было закрыто воздушное пространство, пассажирский аэропорт Пулково больше часа не принимал и не выпускал рейсы. Три самолёта вынуждены были сесть на резервных аэродромах, сообщила Росавиация.
Из сообщения российских властей следует, что сбитый дрон принадлежал украинской армии. В Киеве это не комментировали.
Объекты в Ленинградской области несколько раз становились целями атак ударных беспилотников. Радио Свобода пятого марта опубликовало материал, в котором рассказывалось об основных целях ударов.
6 марта оперативный штаб Ленинградской области потребовал от жителей перестать публиковать и распространять информацию, которая раскрывала бы местоположение позиций российских военных в регионе. Был предложен запрет публикаций и распространения любой информации о последствиях атак.
Административную ответственность за нарушение этих требований предполагается ввести до конца месяца.
- На юге Санкт-Петербурга в обед возник пожар в промышленной зоне неподалёку от Пулкова. Дым от него виден из всех районов города, передаёт "Фонтанка". Известно о двух пострадавших. В тушении были задействованы 75 специалистов и 21 единица техники, сообщает МЧС России. Причина пожара не сообщается. Утверждается, что горит мебельный цех.
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