В Белгородской области закончился режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции в Белгородской области, введённый после проникновения в регион вооружённой группировки с территории Украины, отменён. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Специальный режим был установлен 22 мая после нападения вооружённых людей на несколько приграничных с Украиной сёл. По последним данным властей, ранения получили 12 человек.

Гладков также рассказал о гибели двоих человек. Местная жительница 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Житель села Козинка, судя по сообщению Гладкова, мог погибнуть при обстреле. Издание "База" пишет, что причиной смерти стало осколочное ранение.

Минобороны России отчиталось о гибели 70 человек из группы, проникшей на территорию Брянской области. О потерях среди российских военных официальных данных нет. По информации "Коммерсанта", погибли двое военнослужащих, четверо получили осколочные ранения. Оперативно подтвердить эти данные не представяется возможным.

Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России". Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.

В телеграм-каналах, связанных с РДК и "Свободой России", днём 23 мая говорилось, что операция не завершена, а у российской стороны нет ресурсов для реагирования на военные кризисы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 22 мая, что идёт операция по созданию "зоны безопасности" в Белгородской области. Это первое подобное заявление. Как правило украинские военные не комментируют утверждения об обстрелах или диверсиях на российской территории.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал, что в Киеве "с интересом следят" за событиями, но не имеют к ним "непосредственного отношения".

Больше новостей Радио Свобода: