В Белграде 64 человека арестованы на несогласованном ЛГБТ+ прайде

Как минимум 64 человека в субботу были арестованы в Белграде на ЛГБТ+ прайде, который прошёл вопреки запрету властей. Среди арестованных - как участники прайда, так и активисты, протестовавшие против его проведения. Прайд проходил в Белграде ежегодно, но в этом году не был согласован Министерством внутренних дел Сербии из-за массовых протестов правых активистов и религиозной части населения. Тем не менее, сербское ЛГБТ+ сообщество решило провести марш и без согласования.
Прайд в Белграде должен был ознаменовать окончание "Недели европрайда" - серии акций за права ЛГБТ+, которые проводятся в разных городах Европы. Однако в августе президент Сербии Александр Вучич объявил об отмене мероприятия. Он заявил, что признаёт угрозу правам ЛГБТ+ сообщества в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви с целью отмены прайда.
В ходе прайда на его участников пытались нападать правые экстремисты и футбольные фанаты. Они составили большинство задержанных. Десять полицейских получили лёгкие телесные повреждения.
В прайде приняли участие иностранные дипломаты, работающие в Сербии. Посол США в Сербии Кристофер Хилл сказал, что пришёл поддержать ЛГБТ+ сообщество. "Мы все - братья и сестры, дети Божьи. Это важный день для солидарности и для этой страны," - заявил он. Ранее диппредставительства более чем 20 стран, включая США, Великобританию и Францию, обращались к властям Сербии с просьбой отменить запрет на проведение прайда.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка, сказала, что гордится, что во время прайда, как и за всю прайд-неделю, не случилось серьёзных инцидентов. Она выразила уверенность, что таковым и должен быть образ современных Белграда и Сербии.
- Первый ЛГБТ+ прайд в Сербии в защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров состоялся в 2001 году и был отмечен столкновениями с членами националистических и ультраправых группировок. На следующем марше, в 2010 году, насилие повторилось, тогда пострадали более ста человек. Третий гей-прайд в стране был организован в 2014 году и прошёл без серьёзных инцидентов. С тех пор парады проходили ежегодно и в целом спокойно. Мероприятие отменили лишь в 2020 году из-за COVID-19.
- Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Для достижения этой цели Еврокомиссия требует, чтобы страна пересмотрела многие свои законы, в том числе и те, что касаются прав человека и прав меньшинств.
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