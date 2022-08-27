Президент Сербии объявил об отмене в Белграде мероприятий Европрайда

Президент Сербии Александр Вучич отменил намеченные на 12–18 сентября в Белграде мероприятия в рамках международного Европрайда.

На пресс-конференции в субботу Вучич сказал, что признаёт угрозу правам сексуальных меньшинств в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви с целью отмены прайда.

Вучич не исключил возможности проведения мероприятий позднее. Associated Press отмечает, что на той же пресс-конференции Александр Вучич предложил продлить срок полномочий на посту премьер-министра открытой лесбиянки Аны Брнабич.

Сами организаторы прайда обещают, что всё намеченное ими состоится по плану, несмотря на заявления сербского руководства. "Проведение прайда было признано Европейским судом по правам человека одним из фундаментальных прав. Европрайд в Белграде не будет отменён и соберёт вместе тысячи представителей ЛГБТ+ со всей Европы", - заявила Кристине Гарина, которая возглавляет Ассоциацию организаторов Европрайда.

Гарина призвала сербские власти обеспечить защиту участников будущего мероприятия и не поддаваться давлению его противников.

Первый ЛГБТ-прайд в Сербии в защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров состоялся в 2001 году и был отмечен столкновениями с членами националистических, ультраправых группировок. На последующем параде, в 2010 году, насилие повторилось, тогда пострадали более ста человек. Третий гей-прайд в стране был организован в 2014 году и прошёл без серьёзных инцидентов. С тех пор парады проходили ежегодно и в целом спокойно. Мероприятие отменили лишь в 2020 году из-за COVID-19.