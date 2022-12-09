Доцентку ВШЭ в Перми уволили из-за антивоенных постов

Пермский филиал Высшей школы экономики уволил доцента кафедры гуманитарных дисциплин факультета социально-экономических и компьютерных наук Динару Гагарину. Причиной увольнения стали антивоенные посты Гагариной в соцсетях, а также то, что в своих постах она использовала нецезурную лексику. Вуз счёл это аморальным поведением.

В частности, в одном из постов Гагарина писала: "Х*й войне. C 24 февраля по 18 сентября ООН зафиксировала 5916 погибших и 8616 раненых среди гражданских лиц в Украине. И все мало?" В другом посте она заявляла, что пока она остаётся доцентом ВШЭ, она "может прийти к студентам и сказать всё, что думает."

В приказе об увольнении, который Гагарина опубликовала у себя в инстаграме, говорится, что письма об "аморальном поведении" преподавательницы написали в руководство вуза родители студентов, которые опасались, что она "негативно влияет на их детей".

Ранее на Гагарину было составлено множество дисциплинарных актов по разным поводам, таким как, например, её отсутствие на инструктаже по использованию электроприборов. К концу октября таких актов насчитывалось 43. Также вуз закрыл магистерскую программу, которой она руководила: по мнению Гагариной, это произошло тоже из-за её антивоенной позиции.

Динара Гагарина, со своей стороны, считает аморальным поступок Высшей школы экономики. "Все это было бы очень смешно, если бы не война. Аморальная война, которую аморально и официально поддержал университет, а теперь доказывает, что преподаватели совершают аморальные поступки, осуждая её," - прокомментировала она своё увольнение.