В Ближневосточном агентстве ООН — срочное расследование и увольнения

В пятницу агентство БАПОР (UNRWA - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), работающее в палестинской автономии и секторе Газа, объявило об увольнении нескольких своих сотрудников. Это решение вызвано поступлением в агентство сведений об участии этих сотрудников 7 октября прошлого года в теракте радикальной группировки ХАМАС на территории Израиля. (ХАМАС признана в США, Великобритании и ЕС террористической организацией).



"Для целях сохранения нормальной работы агентства, прежде всего, доставки гуманитарной помощи" генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини решил немедленно расторгнуть контракты с подозреваемыми сотрудниками и начать расследование, сообщил "Голос Америки".



В штате этого агентства ООН, чья деятельность подразумевает помощь палестинским беженцам и организацию восстановительных работ в секторе Газа, числится около 13 000 сотрудников-палестинцев.



С начала войны в октябре, последовавшей за террористической атакой ХАМАС на территорию Израиля, в результате которой погибло 1200 человек, БАПОР потерял свыше 150 сотрудников в результате их гибели в Газе.



Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подтвердил, что Лаззарини проинформировал его о "чрезвычайно серьезных обвинениях, выдвинутых в отношении сотрудников агентства".



"Генеральный секретарь в ужасе от этой новости и попросил господина Лаззарини быстро расследовать это дело и обеспечить, чтобы любой сотрудник БАПОР, уличенный в участии или пособничестве в том, что произошло 7 октября, или в любой другой преступной деятельности, был уволен немедленно и его дело передано для возможного уголовного преследования", — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



Израиль ранее неоднократно критиковал БАПОР, утверждая, что школы, которыми управляет агентство, использовались ХАМАС для террористической деятельности. Во время жестокого нападения 7 октября ХАМАС взяла в заложники 240 человек.



БАПОР находится "на передовой" в Газе, оказывая всю возможную гуманитарную помощь более чем двум миллионам людей, проживающим на этой территории, говорится в публикации. Так называемое "министерство здравоохранения" сектора Газа, управляемое ХАМАС, сообщает, что более 26 000 палестинцев были убиты с тех пор, как Израиль начал наступление, чтобы устранить угрозу со стороны ХАМАС.



В то время как ООН заявила о "нескольких" подозреваемых и уволенных сотрудниках БАПОР, Госдепартамент указал, что в инциденте участвовало 12 сотрудников агентства.



Соединенные Штаты являются крупнейшим спонсором БАПОР. На время расследования Вашингтон приостановил её финансирование.



Госдепартамент сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен говорил с Гутерришем в четверг, "чтобы подчеркнуть необходимость тщательного и быстрого расследования этого вопроса".



Председатель подкомитета по глобальным правам человека и международным организациям, член Палаты представителей США Крис Смит (республиканец, Нью-Джерси) раскритиковал приостановку нового финансирования БАПОР как "совершенно недостаточную меру", информирует "Голос Америки". Смит подчеркнул потребность в комплексном, основанном на фактах подходе к БАПОР, который завершит любое финансирование. Возможность восстановления финансирования в будущем должна быть связана с реформой и полной реструктуризацией БАПОР, заявил Крис Смит.