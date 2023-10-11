В Болгарии задержана группа из 12 человек по подозрению в экспорте товаров двойного назначения для российских войск в Украине. Об этом пишет Болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на заместительницу генпрокурора страны Марию Павлову.

По словам Павловой, среди задержанных есть россияне, белорус и албанец. Пятерым из них уже предъявлены обвинения в участии в преступной группе и в незаконном экспорте. Группа действовала в нескольких городах, в том числе в столице – Софии.

По сведениям Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) Болгарии, поставки предназначались для российских войск, участвующих во вторжении в Украину: в том числе сил ГРУ, Росгвардии, чеченских батальонов и ЧВК "Вагнер". Среди экспортируемых товаров были оптические прицелы, бинокли, авиационные радиостанции и программное обеспечение.

Экспорт таких товаров из Болгарии возможен только с разрешения министерства экономики. По сведениям МВД и ГАНБ Болгарии, у задержанных его не было.