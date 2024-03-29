В больнице умер доброволец, помогавший спасать людей из "Крокуса"

В московской больнице в пятницу умер Карен Енгибарян - доброволец, помогавший спасать пострадавших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". О его смерти сообщил союз армян России. Енгибарян в момент нападения находился недалеко от концертного зала, увидел дым и решил прийти на помощь.

Он всю ночь помогал людям выходить из горящего здания и передавал их медикам скорой помощи. В процессе он сам надышался дымом и угарным газом. Одному из пострадавших он отдал свою верхнюю одежду. На следующий день он сам был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения и переохлаждением. Впоследствии его состояние ухудшалось, врачам не удалось его спасти. Карену Енгибаряну было 35 лет.

Во время теракта многие сотрудники развлекательного комплекса и другие гражданские лица помогали пострадавшим. Школьники Ислам Халилов и Артём Донсков, подрабатывавшие в "Крокус Сити Холле" гардеробщиками, после начала стрельбы и пожара открыли аварийные двери и вывели наружу более 100 посетителей, оставаясь внутри, пока последние зрители не оказались в безопасности. Глава духовного управления мусульман России наградил Халилова медалью мусульман "За заслуги", в ближайшее время такую же награду получит Донсков.

Пережившие теракт сообщали, что другие посетители помогали им при эвакуации, вынося на руках тех, кому было трудно передвигаться.