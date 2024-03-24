Подростка, который вывел людей из "Крокуса", наградят медалью

15-летнего Ислама Халилова, который помог множеству людей выйти из "Крокус Сити Холла", наградят медалью мусульман России "За заслуги". Награду во время пятничной молитвы 29 марта подростку вручит глава духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.

Ислам Халилов из семьи выходцев из Кыргызстана работал в гардеробе концертного зала в день нападения 22 марта. По словам подростка, когда раздались выстрелы, он стал действовать по инструкции на случай чрезвычайной ситуации, смог открыть все двери и помог большому числу людей выйти в безопасное место.

Рэпер Моргенштерн во время своего стрима рассказал, что отправил семье мальчика один миллион рублей. Ислам Халилов в ответ поблагодарил артиста и сказал, что теперь у него значительно облегчится жизнь.

Халилов – болельщик московской футбольной команды "Спартак". Когда о его поступке стало известно, клуб пригласил подростка на встречу с футболистами и подарил абонемент на домашние матчи.

Вечером в пятницу, 22 марта, несколько людей в камуфляжной форме открыли в концертном зале на окраине Москвы стрельбу из автоматов. Затем произошёл взрыв и начался сильный пожар. Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", по последним данным, возросло до 133. Количество убитых может увеличиться. Более 150 человек пострадали.

Российское следствие пока официально не выдвигало версий о заказчиках и организаторах нападения. По делу о теракте задержаны четверо человек. Они выходцы из Центральной Азии.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".